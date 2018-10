Hockenheim. (pri) Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Montagmorgen auf der Brücke der Talhausstraße über die Bundesstraße B 36. Ein 86-jähriger Hyundai-Fahrer, der in Richtung Hockenheim unterwegs war, kollidierte gegen 12 Uhr mit einem 67-jährigen Mercedes-Fahrer, der von der Bundesstraße B 36 kam und nach links in Richtung Hockenheim-Talhaus einbog.

Laut Polizei missachtete der 86-Jährige das Rotlicht der dortigen Ampel. Die Feuerwehr Hockenheim befreite den eingeklemmten 67-Jährigen aus dem Auto. Er kam schwer verletzt per Hubschrauber in eine Klinik. Der 86-Jährige wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Bis zur Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr örtliche geregelt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.