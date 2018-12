Hockenheim. Am Samstag kurz nach 1 Uhr wurde die Polizei über einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Rathausstraße informiert. Bewohner bekämpften laut Polizei bis zum Eintreffen der Feuerwehr das Feuer mit einem Gartenschlauch. Die Feuerwehr aus Hockenheim kam mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an den Brandort und hatte nach ihrem Eintreffen das Feuer schnell unter Kontrolle und gelöscht. Glücklicherweise wurde der Brand frühzeitig festgestellt und niemand verletzt. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens ist ebenfalls noch nicht bekannt. Zwei Wohnungen sind vorübergehend nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Nachbarn und Bekannten unter. (pol)