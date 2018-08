Hockenheim. (pol/rl) Gegen eine Laterne prallte der VW Golf eines 22-Jährigen in der Oberen Hauptstraße am frühen Montagmorgen. Der junge Mann war kurz nach 2 Uhr in Richtung Reilingen unterwegs, als er laut Polizeibericht nach rechts von der Fahrbahn abkam und danach gegen eine Straßenlaterne prallte.

Die Laterne knickte um und beschädigte dabei die Fassade eines Hauses. Als die Airbags im Golf ausgelöst wurden, erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen.

Ein Alkoholtest ergab, dass der 22-Jährige mehr als ein Promille Alkohol intus hatte. Auf dem Revier musste er eine Blutprobe abgeben. Hier stellte sich außerdem heraus, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis hatte.

Bei dem Verkehrsunfall entstand rund 6000 Euro Sachschaden. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.