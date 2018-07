Hockenheim. (pol/rl) Am Freitagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, kam ein 61-jähriger Nissan-Fahrer in der Abfahrt von der B 36 auf die L 722 in Fahrtrichtung Hockenheim von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Notrufsäule. Das Fahrzeug bleibt beschädigt auf dem Seitenstreifen liegen.

Der 61-Jährige kam vorsorglich per Rettungswagen in eine Klinik. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehr als 2000 Euro.