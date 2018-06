Hockenheim / A 61: Zwei Lkw-Fahrer wurden am Montagmorgen bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A 61 bei Hockenheim leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr kurz vor 10 Uhr ein Lastzug aus Ungarn auf der Rheinbrücke in Richtung Speyer auf einen Silozug aus Tschechien. Die beiden Insassen des auffahrenden Sattelschleppers erlitten leichte Verletzungen. Die rechte Spur der Fahrbahn ist solange blockiert, bis das Fahrzeug abgeschleppt ist - der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der Sachschaden beläuft sich wahrscheinlich auf zehntausend Euro Sachschaden.