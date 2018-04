Hockenheim. (pol/eka) Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 31-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Mittwoch kurz nach 18 Uhr auf der B 39 zwischen Hockenheim-Mitte und -Süd zu. Der VW-Fahrer war in Richtung Neulußheim unterwegs, als er laut der Polizei ungebremst auf einen langsam fahrenden Traktor mit Anhänger auffuhr.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der 31-jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Bruchsal gefahren, der 57-jährige Fahrer des Traktor musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Schwetzingen gefahren werden. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt, die Unfallstelle wurde mit Hilfe der Feuerwehr aus Hockenheim abgesichert.