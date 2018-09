Hockenheim. (pol/rl) Mit einer Straßenlaterne kollidierte der Mitsubishi einer 72-jährigen Fahrerin am Sonntagnachmittag, als sie von Reilingen nach Hockenheim unterwegs war. Bereits zuvor hatte die Fahrerin gegen 15.45 Uhr bei der Einfahrt in den Kreisverkehr in der Reilinger Straße in Höhe der Einmündung Hubäckerring laut Polizeibericht die Kontrolle über ihr Auto verloren und war geradeaus über die Verkehrsinsel gefahren.

Ein Alkoholtest bei der 72-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Sie musste den Führerschein abgeben. Die umgefahrene Straßenlaterne musste von der Feuerwehr abgetrennt und beseitigt werden, da sie in die Fahrbahn ragte. Hierbei war es zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Der Verkehr wurde zeitweise umgeleitet.