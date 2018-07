Hockenheim. (pol/rl) Für mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen in Hockenheim soll ein 20-Jähriger verantwortlich sein. Der junge Mann soll am Freitag gegen 5 Uhr in der Bürgermeister-Zahn-Straße aus einem geparkten Auto ein Navigationsgerät der Marke "Tom Tom" gestohlen haben. Eine Stunde später soll er gegen 6 Uhr aus einem in der Zähringer Straße abgestellten Auto den Fahrzeugschein und die DEKRA-Prüfbescheinigung gestohlen haben.

Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei den 20-Jährigen kurz darauf in der Hirschstraße festnehmen. Er hatte zwei Stofftaschen dabei, in denen sich neben dem Navigationsgerät und den Fahrzeugpapieren noch zwei Designersonnenbrillen, mehrere Schachteln Zigaretten, Feuerzeuge, Taschenmesser und Taschenlampen befanden.

Der 20-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt nun, ob er für weitere Diebstähle ähnlicher Art verantwortlich ist. Wem in der fraglichen Zeit die genannten Gegenstände aus den Fahrzeugen gestohlen wurden, kann sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der 06205/2860-0 melden.