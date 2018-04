Mannheim. Ein herrenloser Hund fiel Passanten am Sonntagmittag, 17. Februar, im Bereich des Cahn-Garnier-Ufers auf. Zusammen mit einer weiteren Hundehalterin, die eine Leine zur Verfügung stellte, kümmerte sich die 19-jährige Anruferin bis zum Eintreffen der Polizei um den Vierbeiner. Nach der Entgegennahme des Tieres "fahndete" eine Streife des Reviers Innenstadt nach dem Hundebesitzer. Dieser war schnell gefunden: Zwischenzeitlich hatte sich die 60-jährige Urlaubsbetreuerin des Rüden ebenfalls an die Polizei gewandt und ihren Schützling als vermisst gemeldet. Die Frau konnte den Ausreißer ausgangs der Breiten Straße wieder in Empfang nehmen. (pol)