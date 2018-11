Brühl. Ein 48-jähriger Arbeiter wurde am Mittwochnachmittag, 26. September, gegen 14.10 Uhr auf dem Gelände einer Baustelle bei Brühl verletzt. Der Mann war zusammen mit einem 27-jährigen Kollegen auf einer Arbeitsplattform damit beschäftigt, Hydraulikschläuche in einem Bohrturm nach oben zu ziehen. Hierbei verhakten sich die Schläuche in einem etwa 15 Meter über den Arbeitern befindlichen Gitterrost. Nach Angaben der Polizei versuchten die beiden Untenstehenden nun, durch ruckartige Bewegungen die Schläuche zu lösen. Unterstützt wurden die Männer von einem dritten Arbeiter, welcher von einer Hebebühne aus versuchte, die Schläuche zu lösen. Während dieses Vorgangs löste sich der etwa 20 Kilo schwere Gitterrost, in dem sich die Schläuche verheddert hatten, und stürzte in die Tiefe.

Dabei wurde der ältere der beiden unten stehenden Arbeiter verletzt. Das Metallteil traf den Mann an der Brust.

Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Über Art und Schwere der Verletzungen ist nichts bekannt, Lebensgefahr soll jedoch nicht bestehen. Mit den abschließenden Ermittlungen zur Unfallursache ist derzeit der Polizeiposten in Brühl befasst.