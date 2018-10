In die Tiefe gestürzt

Bei einem Arbeitsunfall in der Neuenstadter Hofgartenstraße am Donnerstagmorgen erlitt ein 25-Jährige schwere Verletzungen. Der Mann stürzte bei Arbeiten in einem Rohbau mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde zur stationären Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht

In Lokal eingebrochen

Auf eine Gaststätte in der Heilbronner Kramstraße hatte es in der Nacht zum Donnerstag ein Unbekannter abgesehen. Der Täter verschaffte sich zu dem Gebäude gewaltsam Zugang und konnte so in die Räumlichkeiten des Feinkostgeschäftes/Restaurants gelangen. Sämtliche Schränke und andere Behältnisse wurden durchsucht. Dem Einbrecher fiel dabei etwas Bargeld in die Hände. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist nicht bekannt.

In Geschäft eingestiegen

Mit der Bearbeitung eines Einbruchsdeliktes sind derzeit die Beamten des Neckarsulmer Polizeireviers befasst. Ein Unbekannter hat die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Heilbronner Straße in Neckarsulm eingeschlagen. Nachdem der Täter in das Innere des Gebäudes gelangt war, suchte er den dortigen Schreib- und Tabakwarenshop auf. Dort ließ der Einbrecher Zigaretten von erheblichem Wert mitgehen. Über die Höhe des angerichteten Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor.