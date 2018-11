Mannheim. (RNZ/rl) Die Deutsche Bahn erneuert ab Freitag, 18. November, 22 Uhr, das Gleis 4 im Mannheimer Hauptbahnhof. Dadurch kommt es laut Mitteilung der Bahn zu folgenden Änderungen im Zugverkehr:

Fernverkehr - Montag, 21. November, bis Dienstag, 29. November

> Mehrere IC- und ICE-Züge werden über Heidelberg umgeleitet und der Halt in Mannheim entfällt.

> ICE 676 Basel Badischer Bahnhof–Mannheim Hbf (planmäßige Ankunft 8 Uhr) und ICE 777 Mannheim Hbf (planmäßige Abfahrt 8.18 Uhr)–Stuttgart Hbf entfallen und werden durch einen ICE 2576 Basel Badischer Bahnhof–Heidelberg Hbf–Stuttgart Hbf ersetzt.

Regionalverkehr - Montag, 21. November 2016, bis Freitag, 25. November

> Die RB-Züge 38606 Bensheim–Mannheim und 38632 Mannheim–Bensheim werden nach Heidelberg umgeleitet bzw. beginnen dort. In Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen besteht Anschluss auf eine S-Bahn nach/von Mannheim.

> Die Züge S 38508, RB 38627 und RB 15391 von Heidelberg bzw. von der Main-Neckar-Bahn enden vorzeitig in Mannheim-Arena/Maimarkt. Reisende haben wenige Minuten später am gleichen Gleis Anschluss auf einen Zug in Richtung Mannheim.

> Die RE-Züge 4497 und 4757 von Mainz enden vorzeitig in Ludwigshafen Mitte. Reisende steigen dort in die wenige Minuten später verkehrende S-Bahn um.

> Die RB 38819 von Biblis wird ab Mannheim-Waldhof umgeleitet. Mannheim wird planmäßig erreicht, aber die Halte Mannheim-Luzenberg, Mannheim-Neckarstadt und Mannheim Handelshafen entfallen. Reisende mit diesen drei Zielbahnhöfen steigen in Mannheim-Waldhof in die nachfolgende Regionalbahn um.

Die Baumaßnahmen sollen am Mittwoch, 30. November, um 4.30 Uhr beendet sein.

Fahrgäste finden Einzelheiten unter www.bahn.de/reiseauskunft. Informationen gibt es auch unter der 0621/830-1200 (montags bis donnerstags, 7 bis 18 Uhr, freitags bis 16 Uhr) und der 0180/599-6633 (20 Cent/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk maximal 60 Cent/Anruf) sowie im SWR-Videotext auf den Tafeln 528 und 529.