Mannheim. Ein betrunkener Gast randalierte am Freitagmorgen in einer Bar in der Borelly-Grotte in der Mannheimer Oststadt und warf mit Stühlen um sich. Laut Polizeibericht hatte er zuvor versucht mit der Bedienung "anzubändeln". Als diese nicht auf das "Werben" des Angetrunkenen einging, wurde er zunehmend aggressiver und warf mehrere Stühle durch das Lokal. Laut Bericht, setzte ein Mitarbeiter den Störenfried daraufhin an die frische Luft.

Am Ende hatte der 53-jährige Täter selbst mehrere Prellungen im Gesicht und einen ausgeschlagenen Zahn und wurde vorsorglich in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Woher die Verletzungen stammen, konnten die Beamten jedoch nicht ermitteln. (pol)