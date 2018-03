Mannheim. Den Einbruch in eine Gaststätte in der Gartenstadt stellte am frühen Montagmorgen, 4. März, eine Reinigungskraft fest.

Als die 73-jährige Frau gegen 4.15 Uhr ihre Arbeit aufnehmen wollte, bemerkte sie, dass Unbekannte ein Loch in die Scheibe der Eingangstür geschlagen hatten. Auf diesem Weg waren der oder die Täter in den Innenraum des Lokals eingedrungen. In der Gaststätte wurden mehrere Behältnisse geöffnet und durchwühlt.

Ob und was konkret entwendet wurde, ist noch nicht bekannt, da der Pächter des Lokals bislang selbst nicht am Ort des Geschehens war.

Die abschließenden Ermittlungen hat das Polizeirevier Käfertal übernommen. Bislang steht fest, dass der Einbruch in der Zeit zwischen Sonntagmorgen, 3 Uhr und Montagmorgen 4.15 Uhr erfolgt sein muss. (pol)