Fürth. (pol/pad) Zwei Mädchen im Alter von 13 und 16 Jahren haben sich in den letzten Tagen zwischen der Erich-Kästner-Straße und der Pestalozzistraße als Spendensammlerinnen ausgegeben. Laut Polizeibericht wurden die Mädchen zuletzt am Dienstagnachmittag gesehen. Die beiden gaben sich als Schülerinnen der benachbarten Schule in Rimbach aus und sammelten angeblich im Auftrag ihrer Schule für "Kinder aus Syrien". Wie sich später herausstellte, gibt es diese Sammelaktion der Schule nicht. Das Geld wanderte, vermuten Ermittler, in die Tasche der Mädchen. Das Betrugskommissariat der Heppenheimer Kriminalpolizei hat den Fall jetzt übernommen. Bei der Rimbacher Schule sind außerdem zahlreiche Beschwerden eingegangen.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Sammlerinnen geben können. Die beiden Mädchen sind zwischen 1,50 Meter und 1,60 Meter groß und sprachen akzentfrei Hochdeutsch. Außerdem schließen die Ermittler auch nicht aus, dass ein schwarzes Auto im Zusammenhang mit dem Vorfall steht.

Zeugen, die Hinweise auf die falschen Sammlerinnen geben können und Geschädigte, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden. Darüber hinaus bitten die Ermittler, bei einem erneuten Auftreten der Spendensammlerinnen, sofort die Polizei zu alarmieren und keine Spende zu geben.