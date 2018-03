Kronau/Waghäusel-Kirrlach. (pol/rl) Lebensgefährlich verletzt wurde eine 53-jährige Autofahrerin bei einem schweren Unfall auf der L 555 am Freitagnachmittag. Kurz nach 16 Uhr war die Frau in Richtung Kirrlach unterwegs, als das auf der Gegenspur fahrende Auto eines 54-Jährigen laut Polizeibericht plötzlich auf ihre Fahrbahn geriet. Die Autos stießen frontal zusammen, wodurch das Auto der Frau von der Fahrbahn geschleudert wurde und gegen mehrere Bäume prallte. Der Wagen des 54-Jährigen schleuderte weiter in Fahrtrichtung und kam dann am rechten Fahrbahnrand zum Stehen.

Die 53-jährige Fahrerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 54 Jahre alte Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen davon. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 21.000 Euro. Die L 555 war im Bereich der Unfallstelle zur Unfallaufnahme und für Bergungsarbeiten bis 18.37 Uhr gesperrt.

Zeugen des schweren Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter der 0721/944840 mit der Verkehrsunfallaufnahme Karlsruhe in Verbindung zu setzen.