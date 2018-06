Frankenthal (dpa) Er hatte nur noch 50 Euro in der Tasche und jede Menge Schulden auf der Bank - also entschloss sich ein 38-jähriger Pfälzer, einen Taxifahrer mit einem Hammer zu überfallen. Vor dem Landgericht Frankenthal gestand der wegen versuchten Mordes angeklagte 38-Jährige am Montag zwei Hammerschläge auf den Kopf des Fahrers, bestritt aber, dass er den Mann habe umbringen wollen. "Wenn ich mir dessen bewusst gewesen wäre, dass ich ihn hätte töten können, hätte ich davon abgesehen", sagte er zum Fahrer, der als Nebenkläger auftritt. "Es tut mit aufrichtig leid." Er habe seinen Job als Software-Entwickler verloren und aus Geldmangel gehandelt.

Nach Darstellung der Oberstaatsanwältin hatte der Mann aus Altrip am frühen Morgen des 16. Februars dieses Jahres wegen seiner finanziellen Lage den Überfall beschlossen. Er habe sich von dem Fahrer von Ludwigshafen ins nahe Altrip fahren lassen und ihm dort mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen, um ihn "zumindest außer Gefecht zu setzen". Den Tod habe er dabei billigend in Kauf genommen. Der Fahrer erlitt unter anderem einen feinen Riss in der Schädeldecke und zwei Platzwunden an der Stirn. Mitarbeiter einer Spedition retteten ihn. Das Urteil wird laut Anklage am Donnerstag gesprochen.