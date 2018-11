In der Zeit von 14.11 bis 16.22 Uhr wurde in Heidelberg der traditionelle Fastnachtsumzug durchgeführt. Foto: Lask

Mannheim/Heidelberg/Schwetzingen. (pol/eka) Die "Straßenfastnacht" am Fastnachtsdienstag bildet den Abschluss der Karnevalszeit in der Mannheimer Innenstadt. Entlang der Festmeile treten Live-Bands und DJ`s auf. Aufgrund der schlechten Witterung hielten sich in der Mannheimer Innenstadt weit weniger Feiernde auf wie in den Vorjahren. In der Zeit von 14.11 bis 16.22 Uhr wurde in Heidelberg der traditionelle Fastnachtsumzug durchgeführt. Auch hier wohnten aufgrund der schlechten Witterung dem Umzug lediglich ca. 55.000 Zuschauer bei.

Der geplante Kurpfälzer Fastnachtsumzug in Schwetzingen wurde vom Veranstalter kurz vor dem Start aufgrund der Witterung abgesagt. Gefeiert wurde trotzdem. Die besuchten Veranstaltungen verliefen ruhig und weitestgehend störungsfrei. Bis zum Berichtszeitpunkt kam es in Mannheim zu einer Sachbeschädigung, drei Körperverletzungsdelikten und zwei angezeigten Sexualstraftaten. Drei Personen mussten wegen Trunkenheit in Gewahrsam genommen werden.



In Heidelberg wurden drei Körperverletzungen, zwei Taschendiebstähle und eine sexuelle Beleidigung registriert. Es wurden 10 Platzverweise ausgesprochen und 3 vermisste Kinder konnten ihren Familien übergeben werden. In Schwetzingen kam es zu einer sexuellen Beleidigung. Die Ermittlungen zu den einzelnen Straftaten dauern an.