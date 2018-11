Schwetzingen. Das Vereinsheim des SV Schwetzingen in der Ketscher Landstraße suchten am Sonntag, 8. Juli, zwischen 1 und 8 Uhr bislang unbekannte Täter heim. Nach ersten Feststellungen brachen die Täter laut Polizei die Eingangstüre zum Vereinsheim auf, durchsuchten verschiedene Behältnisse und verwüsteten sämtliche Räumlichkeiten. Zum einen erbeuteten die Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag sowie den in einem Schrank eingebauten Tresor. Zum anderen stahlen sie den Ersatzschlüssel für einen Nissan Qashqai und entwendeten auch diesen. Dieses Auto mit dem Kennzeichen HD-AV 1889 war auf dem Parkplatz abgestellt. Möglicherweise besteht auch Zusammenhang mit einem Fahrzeugaufbruch, der sich zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntagfrüh, ca. 6 Uhr auf demselben Parkplatz ereignet hat. Hier verschafften sich die Unbekannten durch Manipulationen Zutritt zu dem Lkw, durchwühlten den gesamten Innenraum und ließen zwei Navigationsgeräte, zwei Ladekabel sowie einen mobilen Fernseher mitgehen. Sach- und Diebstahlsschaden belaufen sich hier auf fast 1.000 Euro.

Angaben über die Schadenshöhe bei dem Einbruch in das Vereinsheim können derzeit noch nicht gemacht werden.

Zeugen, die eventuell. verdächtige Beobachtungen gemacht haben und gegebenfalls Hinweise zur Aufklärung der Straftaten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefon. 06202/288-0, in Verbindung zu setzen. (pol)