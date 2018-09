Mannheim. Die Besitzerin eines Kosmetikstudios auf dem Lindenhof rief am Mittwochmorgen, 1. August, gegen 8.10 Uhr, die Polizei. Nach deren Angaben teilte sie mit, dass letzte Nacht in ihr Studio eingebrochen worden sei. Ein oder mehrere Unbekannte Täter manipulierten zunächst den Bewegungsmelder im Hof des betreffenden Hauses. Dann bogen sie ein Eisengitter auseinander, hebelten das dahinter liegende Fenster auf und gelangten so ins Innere des Geschäfts. Aus der Auslage des Ladens entwendeten sie ausschließlich hochwertige Kosmetikartikel. Außerdem hebelten die Täter eine verschlossene Schublade auf und stahlen eine Wechselgeldkasse mit etwa 200 Euro Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. (pol)