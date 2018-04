Edingen-Neckarhausen. (pol/mün) Nachdem ein 56-jähriger Autofahrer am Freitagabend in Edingen-Neckarhausen geblitzt wurde, machte er seinen Unmut über die Radarkontrolle sehr deutlich kund. Nach Angaben der Polizei muss er deswegen mit mehreren Anzeigen rechnen.

Gegen 21.50 Uhr war der Mann in der Goethestraße in Edingen-Neckarhausen wegen zu hoher Geschwindigkeit geblitzt worden. Wenige Minuten später kehrte er zu Fuß zum Kontrollfahrzeug zurück und riss an diesem die Fahrertür auf, heißt es im Polizeibericht. Er schloss aber wieder die Tür, als er bemerkte, dass der Mitarbeiter des Landratsamtes nicht alleine im Wagen saß. Er entfernte sich zunächst wortlos, tauchte kurz darauf erneut auf und riss diesmal die hintere Tür auf. Dann soll er den dort sitzenden Mitarbeiter am Kragen gepackt und aus dem Wagen gezerrt haben. Dabei wurde die Jacke des Mitarbeiters des Landratsamtes beschädigt.

Als der 56-jährige nun von den Männern zur Rede gestellt wurde, rannte er davon. Da die beiden Zeugen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Verkehrssünder rochen, verständigten sie die Polizei. Aufgrund des Radarfotos konnte der 56-Jährige schnell ermittelt werden. Er wurde in einer nahegelegenen Gaststätte angetroffen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zur Feststellung seines Alkoholpegels zur Tatzeit wurden ihm auf Anordnung eines Richters zwei Blutproben entnommen. Er sieht nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. Sein Führerschein wurde einbehalten.