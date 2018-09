Ein Beamter der Spurensicherung arbeitet am Mittwoch in Dossenheim am Tatort auf einer Veranda. Foto: dpa

Dossenheim. Die Ermittler haben nach dem Amoklauf eines Sportschützen in Dossenheim alle Verletzten befragt. «Der grobe Ablauf der Tat ist für uns zwar geklärt, die Aussagen helfen aber, um aufzufädeln, was genau passiert ist», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Heidelberg. Details zu den Aussagen würden zunächst nicht veröffentlicht. Die Ehefrau des Täters, die ebenfalls angeschossen wurde, sei wie die anderen Verletzten außer Lebensgefahr. Wegen eines Streits um die Nebenkosten hatte der 71-Jährige am Dienstag bei einer Eigentümerversammlung ein Blutbad mit zwei Toten und fünf Schwerverletzten angerichtet. (dpa-lsw)