Mannheim. Vermutlich unmittelbar, nachdem sie das Kabel der Überwachungskamera durchtrennt hatten, brachen ein oder mehrere Täter in der Nacht zum Dienstag, 13. November, gegen 3 Uhr, in den videoüberwachten Kassen- und Aufsichtsraum eines Mannheimer Innenstadtparkhauses ein. Laut Polizei mithilfe eines Schlagwerkzeuges wurde dabei die Glasscheibe der Eingangstür zerstört. Durch die nun entstandene Öffnung griffen die Einbrecher nach der innen liegenden Türklinke, öffneten die Tür und gelangten so in das Häuschen.

Aus der dort befindlichen Kasse wurden weit über 1.000 Euro Parkgebühren entwendet. Der Bezirksdienst des Oststadtreviers hat seine Ermittlungen aufgenommen. (pol)