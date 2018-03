Mannheim. Auf den Inhalt einer Tiefkühltruhe hatte es ein unbekannter Dieb in der Nacht vom Samstag auf Sonntag in der Mannheimer Innenstadt abgesehen. Laut Polizeiangaben brach der Täter zunächst die Tür zu einem Kellerraum eines Hauses in den I-Quadraten auf und durchsuchte eine Tiefkühltruhe nach Lebensmitteln. Mit seiner gefrorenen Beute in Form von Wurstwaren und Brathähnchen konnte der Einbrecher anschließend unerkannt flüchten. (pol)