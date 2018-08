Mannheim. Bei einem Arbeitsunfall ist am Montag, 13. August, gegen 13.15 Uhr in der Industriestraße (Mannheimer Neckarstadt) ein Arbeiter durch ein Dach eingebrochen und vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der 56-Jährige zog sich hierbei schwere aber, laut Polizei, nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der Mannheimer hatte versucht einen geplatzten Schlauch auf einem Firmendach zu reparieren, als er auf ein Plastikelement im Dach trat, durch dieses durchbrach und zu Boden stürzte.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Aufnahme in eine Mannheimer Klinik gebracht. (pol)