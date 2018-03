Mannheim. Bislang unbekannte Täter brachen in der Silvesternacht in einen Bürocontainer an der Theodor-Heuss-Anlage in Mannheim-Neuostheim ein. Zunächst misslang der Versuch, die Rollläden hochzudrücken, um sich Zutritt zum Container zu verschaffen. Die Einbrecher warfen dann die gläserne Eingangstür mit einem Betonblock ein und durchsuchten im Container zwei Aktenschränke.

Eine in den Schränken aufbewahrte Kasse mit mehreren hundert Euro Bargeld wurde nach Angaben der Polizei entwendet. Der Aufbruchschaden beträgt rund 1000 Euro. (pol)