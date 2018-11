Herxheim/Landau (dpa) Ein störrischer Busfahrer hat in Herxheim im Kreis Südliche Weinstraße 45 Minuten lang einen Weg blockiert, weil er einem Lastwagen im Gegenverkehr nicht Platz machen wollte. Erst als ein weiterer Linienbus ihm entgegengekommen sei, habe er zurückgesetzt, sagte ein Polizeisprecher in Landau am Mittwoch.

Dabei war der Busfahrer bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag sogar im Unrecht gewesen: Er fuhr auf dem Feldweg - eine Umleitungsstrecke - gegen die Einbahnstraßen-Regelung. Ob Fahrgäste im Bus gewesen waren, wusste die Polizei nicht.