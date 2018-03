Brühl. (pol/pad) Wie bereits in der Nacht zum Dienstag wurden auch in der Nacht zum Mittwoch wieder die Reifen von Fahrzeugen zerstochen. Diesmal konnte die Täterin jedoch von der Polizei gefasst werden. Zwei junge Männer sahen gegen 3.40 Uhr eine Person in der Erzberger Straße, die Reifen eines Autos zerstach. Als die Person die Zeugen bemerkte, entfernte sie sich in normaler Geschwindigkeit vom Tatort. Da die beiden Zeugen von der Serienstraftat am Vortag wussten, riefen sie sofort die Polizei.

Mit fünf Streifenwagen sowie der Hundeführerstaffel wurde nun nach der unbekannten Person fahndet. In der Leipziger Straße wurde die Verdächtige dann gefunden. Als sie die Polizei sah, versuchte sie zu flüchten, konnte aber in Höhe der Spraulache festgenommen werden.

Wie sich nun herausstellte, handelte es sich um eine 40-jährige Brühlerin. Bei ihr wurden Beweismittel gefunden und auch die Tatwaffe konnte später sichergestellt werden. Bei der Vernehmung gab die Frau zu, sowohl in der Nacht zum Dienstag als auch in der Nacht zum Mittwoch Reifen platt gestochen zu haben. Allein in der vergangenen Nacht wurden laut Polizei noch einmal etwa 20 Fahrzeuge beschädigt. Als sie nach ihrem Motiv gefragt wurde, gab die Frau an, aus Zwang gehandelt zu haben.