Mannheim. (pol/mün) Wegen eines technischen Defekts im Stromnetz ist am Samstagnachmittag bis in die frühen Abendstunden im Bereich Brühl der Strom ausgefallen. Die Energieversorgung konnte gegen 19 Uhr wieder komplett hergestellt werden.

Während des Stromausfalls kam es gegen 17.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Albert-Bassermann-Straße und der Mannheimer Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten. Sowohl die Ampelanlage wie auch die Beleuchtung waren außer Betrieb. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin, die von der Landesstraße L 599 kommend ihre Fahrt in Richtung Bundesstraße B 36 fortsetzen wollte, schätzte die Situation vermutlich falsch ein, schreibt die Polizei. Sie kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem 45-jährigen Autofahrer, der aus Brühl kam und vorfahrtsberechtigt war. Die Honda-Fahrerin sowie der Hyundai-Fahrer erlitten Prellungen. Beide wurden zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Sie konnten jedoch nach ambulanter Behandlung nach Hause. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.