Brühl. (pol/sbl) Am Mittwoch um 11:30 Uhr wurde eine 95-Jährige vor ihrem Haus ausgeraubt. Die Frau wurde an Ihrer Haustür von einem Unbekannten in ein kurzes Gespräch verwickelt und anschließend bestohlen. Der Mann griff der Seniorin in die Jackentasche und entwendete einen Umschlag mit mehreren Hundert Euro Inhalt. Danach flüchtete der Dieb zu Fuß.

Er wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Außerdem sei er korpulent und habe ein auffällig dickes Gesicht, keinen Bart, einen dunklen Teint und eine Glatze.

Der Täter ist vermutlich mit einem weißen Hemd und einer dunklen Hose bekleidet. Er sprach mit ausländischem Akzent. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen blieb erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen sich telefonisch unter 0621/83397-0 zu melden.