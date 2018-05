Brühl. (pol/rl) In die Wohnung seiner Ex-Freundin drang ein 24-Jähriger am Sonntagmorgen ein. Über die Terrasse betrat der Mann gegen 6.45 Uhr die Wohnung und ging dann ins im Schlafzimmer der Frau. Hier traf er auch den neuen Lebensgefährten der Frau an. Nach einer verbaler Auseinandersetzung zwischen den Männern, kam zu Handgreiflichkeiten, die sich vor das Haus verlagerten.

Als dort eine zwischenzeitlich gerufene Polizeistreife eintraf, trennten die Beamten beide Männer. Da der 24-jährige Eindringling sehr aufgebracht war und laut Polizei unter Alkoholeinfluss stand, kam er mit auf die Wache zum Alkoholtest, der mehr als 1,5 Promille ergab.

Gegen beide Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Der 24-jährige Ex-Freund sieht zudem einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch entgegen.