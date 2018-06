Biblis. (pol/mün) Dass ein 27 Jahre alter Mann so schnell in Gefängnis kommt, hätte er auch nicht gedacht. Der Lampertheimer wurde am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr von Beamten der Polizeistation Lampertheim-Vierheim am Bibliser Bahnhof kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten laut einer Mitteilung fest, dass die Staatsanwaltschaft Frankenthal ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den 27-Jährigen ausgestellt hat. Wegen Leistungserschleichung wurde der Lampertheimer zu 300 Euro Geldstrafe oder ersatzweise 20 Tage Gefängnis verurteilt. Die Strafe konnte der Mann nicht bezahlen, so dass er nicht mit dem Zug, sondern mit den Ordnungshütern in die nächste Justizvollzugsanstalt fahren musste.