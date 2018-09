Edenkoben. Ein betrunkener Schlafwandler ist mit einem Kopfkissen unter dem Arm durch das südpfälzische Edenkoben geirrt. Der Tourist habe am Samstagmorgen weder gewusst, wie er auf die Straße gekommen sei, noch wo er überhaupt wohne, teilte die Polizei mit. Erst als die von Zeugen informierten Streifenbeamten in der Hose des 68-Jährigen einen Hotelschlüssel entdeckten, konnten sie herausfinden, wo der Mann aus Nordrhein-Westfalen untergebracht ist. «Gleich beim ersten Hotel hat es gepasst», berichtete eine Polizeisprecherin. Die Beamten brachten den rüstigen Rentner ins Hotel zurück. Er hatte am Vorabend gefeiert und bei seinem Irrlauf am Samstag noch immer 1,44 Promille Alkohol im Blut. (dpa/lrs)