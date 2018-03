Mannheim. Eine 43-jährige Zeugin meldete der Polizei am Mittwochabend, 22. August, gegen 19.30 Uhr, einen Randalierer. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau beobachtet, wie der Mann auf dem Gelände eines Pflegeheimes in der Neckarauer Straße Steine in eine Tiefgaragenabfahrt geworfen und ein Absperrgitter umgestoßen hatte. Ein Sachschaden entstand dabei zwar nicht, mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung muss der 46-jähriger Neckarstädter aber dennoch rechnen, da er an einem in der Nähe geparkten Transporter den Außenspiegel abtrat. Wie eine Polizeistreife des Polizeireviers Neckarau feststellte, war der Täter mit beinahe 2 Promille erheblich betrunken. (pol)