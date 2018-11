Mit Pflugscharen gegen Flächenbrand



(rnz) Eine überhitzte Strohballenpresse hat am Sonntag im Heilbronner Gewann "Zweite Hohl" einen Brand verursacht, der sich rasch auszudehnen drohte, dann aber clever in Schach gehalten wurde. Die offenbar defekte Maschine entzündete kurz nach 15 Uhr einen frisch gepressten Strohballen, sodass auch das übrige Stroh auf dem Feld auf einer Fläche von 300 mal 300 Meter Feuer fing. Durch den raschen Einsatz eines Pfluges, mit dem ein Graben rund um das betroffene Ackerstück gezogen wurde, konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand rasch gelöscht. Der entstandene Sachschaden ist recht gering.



Einbrecher nutzten Urlaub



(rnz) Auf eine Wohnung in der Heilbronner Friedrich-Naumann-Straße hatte es in der Zeit zwischen 14. und 27. Juli ein Unbekannter abgesehen. In diesem Zeitraum brach er ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäude, wo er Schränke und Schubladen durchsuchte und zwei Armbanduhren, ein Armreif und eine geringe Summe Bargeld erbeutete.