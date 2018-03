Bensheim. (pol/web) Zwei junge Frauen sind am Montagabend zwischen 20.45 und 21.10 Uhr am Bensheimer Amershamplatz in einen handfesten Streit geraten. Grund war nach Polizeiangaben die Liebe - beziehungsweise ein junger Mann.



An einem Taxistand eskalierte der Streit. Eine der Kontrahentinnen versetzte ihrer 16-jährigen „Rivalin“ zunächst eine Ohrfeige. Dann nahm sie ihr noch das Handy ab.



Wer die Schlägerin war, konnte die Polizei bislang nicht klären. Die unbekannte junge Frau war kurz nach der Tat zusammen mit einer Bekannten davongegangen.



Die Bensheimer Beamten ermitteln jetzt gegen die Unbekannte - wegen Diebstahls und Körperverletzung. Zeugen melden sich unter der 06251/84680 bei der Polizei.