Mannheim-Käfertal. Mit ihrem VW-Golf von der Inneren Wingertstraße nach links in die Wormser Straße einbiegen wollte eine 21-jährige Pkw-Fahrerin am Donnerstagabend, 28. März, um 22.25 Uhr. Dabei übersah sie laut Polizei ein von links kommendes Mofa, dass in Richtung Mannheimer Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kraftrad nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten Pkw prallte. Hierbei überschlug sich das Krad und blieb vor einer Hauswand liegen. Der 17-jährige Mofa-Fahrer wurde durch die Luft auf einen weiteren Pkw geschleudert, neben dem er schließlich auf der Fahrbahn liegen blieb.

Beim Sturz zog sich der Zweiradfahrer glücklicherweise nur Prellungen und Schürfwunden zu. Er wurde vom Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ambulanter Behandlung konnte er wieder entlassen werden. Da der 17-Jährige betrunken war, wurde eine Blutprobe angeordnet und sein Führerschein einbehalten. Der Gesamtschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. (pol)