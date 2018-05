Brühl. Ein Badeunfall ereignete sich am frühen Donnerstagabend, in einem Anglersee bei Brühl. Nach Angaben der Polizei vom Freitag verfing sich ein 17-Jähriger in einer Wasserschlingpflanze. Der Brühler geriet in Panik und ging schließlich unter. Zwei seiner Begleiter gelang es, den Untergegangenen zu bergen und ans Ufer zu bringen. Ein zufällig anwesender Arzt führte an dem Bewusstlosen dann bis zum Eintreffen des zwischenzeitlich verständigten Notarztes lebensrettende Sofortmaßnahmen durch. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Notärzte soll Lebensgefahr bestehen. (pol)