Plankstadt. (pol/pad) Zwei 17-jährige Jugendliche haben vom Tunneleingang der B 535 in Richtung Mannheim am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr Steine auf die darunter fahrende Autos geworfen. Die Polizei berichtet, dass ein Autofahrer per Notruf die Beamten informiert habe. Die beiden Jungen hatten sich dann hinter einer Mauer des Tunneleingangs versteckt, konnten aber von der Polizei gefasst werden. Auf der Straße lagen mehrere Steine, die die Polizei entfernte.

Die Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben. Die 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei bittet Autofahrer, die durch die Tat geschädigt oder gefährdet wurden, sich bei der Polizei in Schwetzingen unter 06202/2880 zu melden.