Schwetzingen. (pol/pri/rl) Am Samstagnachmittag gegen 15.40 befuhr ein 45-jähriger Auto-Fahrer die Bundesstraße 535 von Mannheim in Richtung Heidelberg. Auf Höhe der Überführung Grenzhöfer Straße kam er mit seinem Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Autos. Dabei wurden am Anhänger die linken Reifen der Tandemachse abgerissen. Anschließend kollidierte er noch mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Bei dem erheblich alkoholisierten Unfallverursacher, der seit Jahren keinen Führerschein mehr hat, wurde eine Blutprobe angeordnet. Die B 535 musste in beiden Richtungen gesperrt werden.