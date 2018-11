Hockenheim. (pri) Zu einem schweren Auto-Unfall kam es auf der Bundesstraße B 36 in Höhe der Anschlussstelle Hockenheim-Nord am Samstagabend. Als eine 53-jährige Ford-Fiesta-Fahrerin auf die Bundesstraße in Richtung Mannheim auffahren wollte, musste sie wegen des dichten Verkehrs auf dem Beschleunigungsstreifen erst abbremsen und dann sogar anhalten.

Als sie dann mit dem Wagen aus dem Stand beschleunigte und auf die Bundesstraße einbog, übersah sie einen heranfahrenden Mercedes, der nahezu ungebremst auf den Fiesta der 53-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Fiesta auf das Dach geschleudert.

Die 53-jährige Ford-Fahrerin sowie ihre beiden Kinder wurden verletzt, ebenso der 45-jährige Mercedes-Fahrer. Alle vier kamen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung bis etwa 21.20 Uhr gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei unter der 0621/174-4045 (zwischen 7 und 21 Uhr) in Verbindung zu setzen.