B 291 bei Oftersheim. (pol/rl) Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Bundesstraße B 291 wurden am späten Freitagnachmittag zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Kurz vor 17 Uhr war eine 20-jährige VW-Fahrerin von Walldorf in Richtung Oftersheim unterwegs, als sie in Höhe der Einfahrt zum "Rod & Gun"-Club, aus bislang unbekannten Gründen, auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem 54-jährigen Audi-Fahrer zusammenstieß.

Während die 20-Jährige nur leichte Verletzungen davontrug wurde der 54-Jährige schwer verletzt. Nach seiner notärztlichen Behandlung kam er per Rettungswagen in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro.