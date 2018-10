Oftersheim. (pol/rl) Schwere Verletzungen erlitt eine 57-jährige Ford-Fahrerin am Donnerstagmittag, 8. Mai. Die Frau fuhr gegen 13 Uhr auf der B 291 in Richtung Walldorf. Etwa zwei Kilometer nach der Hardtwald-Siedlung verlor die 57-Jährige die Kontrolle über ihr Auto, kam über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und kam per Rettungswagen in die Klinik. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Oftersheim und Schwetzingen waren mit 14 Mitgliedern an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme wurde die B 291 halbseitig gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizei jedoch nicht.