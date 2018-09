Reilingen. 1,1 Promille hatte am Dienstagabend, 24. April, ein Opel-Fahrer intus, den eine Streife der Hockenheimer Polizei auf der L 546 in Schlangenlinien fahrend festgestellt hatte und daraufhin kontrollierte. Auf der Wache musste sich der 59-Jährige eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wird zusammen mit der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an die Staatsanwaltschaft Mannheim weitergeleitet. (pol)