Mannheim. Als besonders dreist entpuppten sich am Sonntagnachmittag, 12. August, ab etwa 14 Uhr, zwei junge Männer. Nach Polieiangaben stahl zunächst einer der beiden in der Seckenheimer Straße den vor einer Eisdiele abgestellten Renault Kangoo eines 71-Jährigen, wobei es der Geschädigte dem Autodieb denkbar einfach gemacht hatte. Wohl in der irrigen Annahme, dass auf dem kurzen Weg zu einer Eisdiele schon nichts passieren werde, ließ der Neuhermsheimer den Autoschlüssel stecken. Diese Unachtsamkeit nutzte der Dieb und fuhr vor den Augen des verdutzten Rentners mit dessen Auto davon. Der Auto-Klauer soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein, hatte eine schlanke Statur und trug eine weiße Baseballmütze.

Gegen 14.10 Uhr wurde der gestohlene Pkw benutzt, um eine Rentnerin auszurauben. Die Frau war in der Oststadt, Am Oberen Luisenpark, unterwegs, als sie von einem dunklen Pkw überholt wurde. Wenige Meter von der 84-Jährigen entfernt stoppte das Auto am linken Fahrbahnrand. Der Beifahrer stieg aus, lief zu der alten Frau und riss im Vorbeigehen den Trageriemen der Handtasche der Seniorin entzwei. Anschließend ging der Räuber mit der Tasche zu dem wartenden Fahrzeug zurück und stieg ein. Das Auto entfernte sich Richtung Neuostheim. Nach Angaben der Frau waren die Räuber beide männlich, jung, schlank und trugen helle Sommerkleidung. Entwendet wurde eine Damenhandtasche aus Leder. In der Tasche befanden sich unter anderem 90 Euro Bargeld. Wie sich bei der Vernehmung der Geschädigten herausstellte, handelte es sich bei dem von ihr abgelesenen Kennzeichen um das, des zuvor in der Seckenheimer Straße entwendeten Renault. Das gestohlene Auto wurde gegen Abend verlassen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes gefunden und sichergestellt. Hinweise bitte an die ermittelnde Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/174-0.(pol)