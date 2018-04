Hockenheim/A 61/A 6. Im Bereich des Autobahndreiecks Hockenheim an der Überleitung von der A 61 zur A 6 in Fahrtrichtung Karlsruhe und Heilbronn haben Sanierungsarbeiten begonnen. Diese sollen noch bis zum kommenden Montag, 22. Juli, dauern. Dem Regierungspräsidium Karlsruhe zufolge wird zwar unter der Woche nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen, an den Wochenenden aber sollen wegen der Ferienreisewelle beide Fahrspuren zur Verfügung stehen. (RNZ/rl)