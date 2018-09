Mannheim. Weil er am Sonntagabend (24. März), gegen 22:30 Uhr, auf der Hochstätt einer Katze auswich, verlor ein 20-jähriger Mannheimer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen drei geparkte Autos.

An dem BMW des jungen Mannes entstand laut der Polizei Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. An den drei geparkten Pkw wird der Schaden auf insgesamt 5.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (pol)