B36/Gemarkung Schwetzingen. (pri/rl) In Brand geraten und vollständig ausgebrannt ist ein Mitsubishi Kleinbus auf der B36 in Höhe des Möbelhauses Höffner am Mittwochmorgen. Der Fahrer war gegen 6 Uhr auf dem Weg zu einem Flohmarkt in Brühl. Bei Mannheim hatte der Mann bemerkt, dass die rote Öllampe aufleuchtet. Daraufhin hatte er angehalten und Öl nachgefüllt.

Als er seine Fahrt wieder fortgesetzt hatte, geriet der Kleinbus dann auf der B36 in Brand. Geistesgegenwärtig brachte der Fahrer noch seine Flohmarktware in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte mit viel Schaum das Fahrzeug, konnte aber ein Ausbrennen des Busses nicht verhindern.

Verletzt wurde niemand. Auf der B36 in Richtung Schwetzingen kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen.