Mannheim. Zu einem Arbeitsunfall kam es am Samstag, 14. Juli, in Mannheim-Käfertal zu einem Arbeitsunfall. Wie die Polizei am Montag mittielte, wurde dabei ein 44-jähriger Heddesheimer schwer verletzt. Der Mann wollte ein etwa acht Meter langes und 1,50 Meter breites Rollregal in eine Lagerhalle bringen. Beim Überfahren einer kleinen Rampe am Halleneingang kippte das Regal zur Seite und begrub den Mann unter sich.

Der Eingeklemmte hatte Glück im Unglück: Ein in der Nachbarhalle beschäftigter Arbeiter wurde auf seine Schreie aufmerksam. Der 54-jährige Mannheimer befreite seinen Kollegen, indem er mithilfe seines Gabelstaplers das Regal anhob. Anschließend leistete der Mann Erste Hilfe. Der Verletzte wurde mit einem offenen Bruch am rechten Fuß in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. (pol)