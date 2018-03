Altlußheim/Ketsch/Edingen-Neckarhausen. (pol/bma) Sechs weitere BMW wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Altlußheim (Friedrichstraße, Clara-Schumann-Weg, Hockenheimer Straße, Anne-Frank-Straße) in Ketsch (Kolpingstraße) und in Edingen-Neckarhausen (Küferweg) aufgebrochen.

In der Hockenheimer Straße in Altlußheim und im Küferweg in Edingen-Neckarhausen ließen die Täter von der weiteren Tatausführung ab, da in einem Fall die Alarmanlage (Altlußheim) gegen 3.30 Uhr losging und die Täter in Edingen-Neckarhausen möglicherweise auf andere Art und Weise gestört wurden.

Navigationsgeräte, Tachometereinheiten, Multifunktionslenkräder sowie persönliche Gegenstände der Autobesitzer wurden erbeutet. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere zehntausend Euro. Hinweise bitte an die jeweiligen zuständigen Polizeireviere in Hockenheim, Telefonnummer: 06205/28600, Schwetzingen, 06202/2880 oder Ladenburg, 06203/93050.